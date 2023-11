Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak już drugi raz stanęli na ślubnym kobiercu! Tym razem powiedzieli sobie "tak" w kościele. Ceremonia, która miała miejsce 14 września zbiegła się w czasie z chrzcinami ich jedynej córeczki, Konstancji. Wydarzenia były utrzymywane w tajemnicy! Ale po pięknym ślubie i weselu para podzieliła się zdjęciami i zabawnymi filmikami z zabawy z fanami w sieci.

Ostatnie wideo, które Mikołaj opublikował na Instagramie bije rekordy popularności. Widać, że Pan Młody miał wielki dystans do siebie i nie bał się wygłupiać na swoim weselu. Zobaczcie!

Wesele Krawczyka i Juszczak

Przyjęło się, że na weselach to wodzirej rozbawia gości. Na weselu Mikołaja Krawczyka i Sylwii Juszczyk o dobrą zabawę dbali również Państwo Młodzi. Wygłupiali się przez cały czas, a gościom uśmiech nie schodził z twarzy.

To tak, z najlepszymi życzeniami przy „przedwtorniku”???? Cieszcie się, kochajcie, bawcie się i bądźcie szczęśliwi! Niech ten tydzień będzie dla Was jeszcze lepszy od poprzedniego!!!✌???????? - napisał w sieci Mikołaj.

I przy okazji pochwalił się wideo, na którym trzymając za rękę ukochaną żonę tańczy do hitu "Just Can't Get Enough" zespołu "Depeche Mode"! Uwagę zwraca jednak jeden malutki szczegół. Mikołaj włożył sobie coś dziwnego do buzi!

Aż ciężko nie uśmiechnąć się widząc wielką radość na twarzy Pana Młodego! Pod zabawnym filmikiem internauci zgodzili się, że to hit sieci!

- Wariaci ???????????? raz jeszcze dużo miłości i takiego zwariowanego życia Wam życzę???????? - Jak cudownie patrzeć na szczęśliwych ludzi ❤️???????? - Genialne ???????? - pisali internauci.

Zobaczcie zabawny filmik, który opublikował Mikołaj Krawczyk na Instagramie. Z pewnością to nie było nudne wesele! Zgadzacie się?

Wesele Mikołaja Krawczyka

Mikołaj i Sylwia ślub cywilny wzięli w 2017 roku