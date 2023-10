Wersow w tarapatach. Interweniowała policja

Kilka tygodni temu Ewa Farna przeprowadziła się do Warszawy. Gwiazda przeniosła się do stolicy, gdyż podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz została kapitanką w "Bitwie na głosy". Jednak młoda artystka nie przystosowała się jeszcze do wielkomiejskiego życia. Na jednym z czatów internetowych ze swoim udziałem wyznała wprost, że jest wieśniarą. - Jestem zwykłą wieśniarą, pochodzę z wioski, a teraz z powodu studiów żyję w wielkim mieście. Trochę mnie to przeraża. Korki, pełne autobusy, smog, masa ludzi… Ale Warszawę można pokochać - stwierdziła wokalistka. Farna podkreśliła, że w Warszawie czuje się anonimowo. Piosenkarka z tego faktu jest bardzo zadowolona, gdyż nie chodzą za nią fani proszący ją o autograf, tylko szanują jej życie prywatne i pozwalają się jej skupić na nauce. - Ludzie mnie nie zauważają, a jeżeli tak, to nie chodzą za mną z prośbami o autograf czy zdjęcie. Może szanują moją prywatność i fakt, że jestem w szkole, a może po prostu mnie nie znają. To dopiero drugi tydzień, więc na razie jest chłodnawo. Ale właśnie tak jest dobrze i mogę się przynajmniej skupić na wykładzie - dodała Ewa. Może Ewa Farna w stolicy i na kampusie uniwersyteckim nie wzbudza takiego zachwytu? W końcu po ulicach Warszawy chodzą większe gwiazdy, niż ona.