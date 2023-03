Wersow podzieliła się radosną nowiną. "Dziś ważny dzień, świętujemy"

Wersow pochwaliła się, że ma powody do świętowania. Co wydarzyło się w życiu przyszłej mamy? Zobaczcie jej najnowszą relację.

Fani Wersow i Friza, których jest miliony, z niecierpliwością czekają na narodziny ich córeczki. Z tego też względu internauci z jeszcze większą uwagą śledzą media społecznościowe przyszłych rodziców. I właśnie na InstaStories Wersow pojawiła się nowa relacja, w której influencerka przekazała, że ma za sobą bardzo ważny dzień i powody do świętowania! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Wersow ma powody do świętowania! "Dziękuję za trzymanie kciuków"

Wersow i Friz w połowie lutego 2023 ogłosili, że zostaną rodzicami. Wówczas na kanale Youtube gwiazdy pojawił się teledysk do utworu "Ten jeden moment", w którym po raz pierwszy zobaczyliśmy ciążowe krągłości influencerki. Z kolei kilka dni temu zakochani przekazali, że spodziewają się córeczki! Jakie imię otrzyma zatem ich pociecha? Póki co Wersow i Friz jeszcze tego nie ujawnili. Para nie zdradza też, kiedy powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

Nic więc dziwnego, że fani Wersow i Friza z jeszcze większą uwagą śledzą media społecznościowe pary, aby nie przegapić żadnego ważnego momentu związanego z narodzinami ich córeczki. Kiedy więc influencerka ogłosiła, że ma za sobą ważny dzień, emocje wśród fanów urosły!

- Dziś ważny dzień - zaczęła tajemniczo Wersow.

Instagram/Wersow

Zobacz także: Jak mieszkają Wersow i Friz? Już niedługo jeden z pokoi będzie należał do ich córeczki!

Nie ulega wątpliwości, że w życiu Wersow wydarzyło się coś radosnego i bardzo ważnego. W kolejnej relacji influencerka zdradziła, że ma powody do świętowania i podziękowała swoim fanom za trzymanie kciuków. Postanowiła jednak na razie nie zdradzać, co takiego się wydarzyło, jednak obiecała, że zrobi to w późniejszym terminie.

- Świętujemy! Dziękuję za trzymanie kciuków. Już niedługo zdradzę Wam, co się wydarzyło - dodała Wersow.

Instagram/Wersow

Zobacz także: Tak Wersow świętowała Dzień Kobiet: "Teraz jest nas dwie"

Jak myślicie, o co może chodzić? Czy może mieć to związek z nową, życiową rolą, do której przygotowuje się Wersow? My już nie możemy się doczekać, kiedy partnerka Friza zdradzi szczegóły radosnej nowiny. Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wersow wszystkiego dobrego, dużo zdrowia oraz szczęśliwego rozwiązania!

Instagram/Weronika Sowa