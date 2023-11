1 z 4

Marzyłam o dziecku, ale nie sądziłam, że będę samotną matką”, wyznała Weronika Rosati (34) w jednym z ostatnich wywiadów. Od pewnego czasu wiadomo już było, że aktorka, która w grudniu rok temu urodziła córeczkę Elizabeth, szybko rozstała się z jej tatą, ortopedą Robertem Śmigielskim. Początkowo Rosati nie chciała komentować sytuacji, w jakiej się znalazła. Zrobiła to dopiero teraz. „Odkąd jestem mamą, wiedziałam, że jestem samotną mamą. Nie znałam innej sytuacji, kiedy jest pełna rodzina. Społecznie i prawnie kobiety samotne, zwłaszcza te, które nie były w związku małżeńskim, są zdane zupełnie na siebie. Mają fatalną sytuację, nie mówiąc już o tym, że nie są dobrze postrzegane. Zdziwiło mnie, że moje słowa o tym, iż jestem samotną matką, zostały odebrane jako akt odwagi. Dla mnie jest to powód do dumy, że sobie dobrze radzę. Uważam, że to nie my powinnyśmy się tego wstydzić, tylko osoby, które doprowadziły do sytuacji, że jesteśmy samotnymi mamami”, powiedziała, goszcząc w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP.

Czy teraz aktorka chce się stać rzeczniczką kobiet, które wychowują dzieci w pojedynkę?

– Dostaję bardzo dużo wiadomości, wsparcia od kobiet, nie tylko od samotnych mam. Widzę, jak ważne jest to, żebyśmy wzajemnie się wspierały. Bardzo sobie cenię te sygnały, wszystkie ciepłe słowa od kobiet, nie tylko znajomych, ale i tych spotkanych przypadkiem. To dla mnie bardzo ważne! – mówi „Fleszowi” Weronika.

Zobacz: Weronika Rosati kłóci się z Magdą Gessler! "Jesteś stronnicza i negatywnie nastawiona"

Więcej - na kolejnych stronach!