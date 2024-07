Weronika Rosati nie lubi opowiadać o swoich zawodowych planach, póki nie stanie na planie filmowym. Dlatego długo nie chciała zdradzić, co robi za oceanem. Teraz już może. Wczoraj miała pierwszy dzień zdjęciowy na planie nowego filmu "USS Indianapolis: Men of Courage", w którym gra u boku Nicolasa Cage’a.

Reklama

Zobacz także: Weronika Rosati w serialu w "True Detective".

Rosati wciela się w rolę Louise, żony bohatera granego przez Nicolasa Cage’a – Charlesa Butlera McVaya, kapitana krążownika USS Indianapolis, który został storpedowany na południowym Pacyfiku w czerwcu 1945 roku po dostarczeniu części do budowy pierwszych bomb atomowych.

Spośród 1196 członków załogi około 300 zatonęło razem ze statkiem, a ocalała reszta cierpiała na odwodnienie, zatrucie słoną wodą, oparzenia słoneczne i była narażona na ataki rekinów. Tylko 317 marynarzy przeżyło, a McVay został postawiony przed sądem wojennym. Oczyszczono go z zarzutów pół wieku później.

O tej historii opowiadał bohater słynnych „Szczęk” Stevena Spielberga:

Zobacz:

Zobacz także

I tak jak Nicolasa Cage’a nie trzeba nikomu przedstawiać, to reżysera filmu Mario Van Peeblesa (na zdjęciu niżej z Weroniką) z pewnością pamiętacie jako kaprala Stitcha ze „Wzgórza rozdartych serc”, w którym zagrał u boku Clinta Eastwooda. Aktorską karierę z powodzeniem kontynuował w latach 90. ubiegłego wieku i można go było zobaczyć m.in. w takich filmach jak „Posse – Opowieść o Jesse Lee” (również go wyreżyserował) czy „Nieśmiertelny 3”. Równocześnie z aktorstwem kontynuował karierę reżyserską. W ostatnich latach reżyserował odcinki wielu popularnych seriali – m.in. „Układy” (z Glenn Close w roli głównej), „Zagubieni” czy „Synowie Anarchii”.

Czytaj na Polkii.pl: Weronika Rosati na premierze filmu razem z Reese Witherspoon

Zobaczcie Weronikę na planie filmowym.