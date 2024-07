Weronika Rosati ma na koncie kolejny międzynarodowy sukces! Aktorka zagrała w bardzo popularnym serialu "Supernatural", w Polsce znanym jako "Nie z tego świata". W rozmowie z Party.pl aktorka przyznała, że przed zgłoszeniem się na casting nie widziała ani jednego odcinka! Co zatem ją przekonało?

To, co do mnie najbardziej przemówiło, to postać reżysera. John Badham robił m.in. "Gorączkę sobotniej nocy". Ale ja go bardzo lubię za film "Nick of Time" z Johnnym Deppem i Christopherem Walkenem.