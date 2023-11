3 z 4

Na Majorce aktorka nie tylko wypoczywa, ale też pracuje! Gwiazda nie zdradziła, co to za projekt filmowy, w którym bierze udział, ale za to pokazała swoje gorące zdjęcia w bikini! Jak wygląda 7 miesięcy po porodzie?

Weronika Rosati krótko po tym, jak została mamą, zapowiedziała, że planuje szybko wrócić do formy po ciąży. I chyba ostro zabrała się do pracy, bo jej figura jest perfekcyjna! Fani są zachwyceni!

Wow!!! Ale forma! Pięknie ❤ Zawsze wygląda Pani fantastycznie, ale tutaj... rewelacja!!!, pisali fani Weroniki na Instagramie.

Jak podoba Wam się Weronika w wersji wakacyjnej?

