Rozstanie Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka było sporym zaskoczeniem dla wszystkich. I chociaż media jeszcze kilka tygodni wcześniej zastanawiały się kiedy dojdzie do zaręczyn, to para postanowiła zakończyć swój związek. Znajoma Weroniki i Piotra w rozmowie z nami przyznała wówczas, że parę podzieliła odległość. Młoda aktorka na co dzień mieszka w Ameryce i tam walczy o swoją karierę, Adamczyk z kolei woli spełniać się w Polsce. Zobacz: Weronika Rosati i Piotr Adamczyk rozstali się?!

Okazuje się, że Weronika Rosati już nie rozpacza po rozstaniu z Piotrem Adamczykiem. Co więcej, jak donosi jeden z taboidów, aktorka ma przemyślenia odnośnie tego, kim ma być jej nowa miłość.

- Obiecała sobie, że miłość już nigdy nie stanie jej na drodze kariery i nie będzie zmieniała planów dla faceta. Żartuje nawet wśród znajomych, że jej kolejny mężczyzna musi być z Hollywood- zdradził informator Faktu.

Myślicie, że już wkrótce zobaczymy Weronikę Rosati u boku nowego partnera?

