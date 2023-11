1 z 6

To pierwsze zdjęcie córeczki Weroniki Rosati, które trafiło do internetu. Aktorka, która po raz pierwszy została mamą w połowie grudnia 2017 roku, do tej pory starannie chroniła prywatność córki Elisabeth. Na Instagramie publikowała jedynie fotografie z wózkiem, na których nie dało się dostrzec maleństwa. Jednak tym razem Weronika Rosati postanowiła nieco uchylić rąbka tajemnicy, zamieszczając na Instagramie zdjęcie małej Elisabeth. Fotka wywołała mnóstwo wyrazów sympatii fanów gwiazdy!

Wielbiciele nie kryją zachwytu! Są zgodni - fotka jest śliczna!

