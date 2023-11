1 z 4

Weronika Rosati w ostatnim czasie bardzo się otworzyła i postanowiła otwarcie mówić o byciu samotną matką. Gwiazda ma dosyć tego, że jest to w Polsce temat tabu. Co więcej niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężkie dla kobiety jest samotne macierzyństwo. Rosati została swojego rodzaju ambasadorką tych kobiet i jak sama zapewnia: mam zamiar więcej o tym mówić. A wszystko po to, aby sytuacja samotnych mam mogła ulec jakiejkolwiek zmianie na lepsze.

Zobaczcie, co Weronika Rosati powiedziała o swoim związku i traumatycznym porodzie, jaki przeżyła...

