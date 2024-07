1 z 6

O ich związku mówi się od kilku miesięcy! Weronika Rosati i Robert Śmigielski są parą już na tyle długo, że Robert w końcu zadał pytanie Weronice, czy za niego wyjdzie. Jak podaje "Super Express", Rosati odpowiedziała mu TAK! Rosati na konferencji "Belle Epoque" pokazała się z pierścionkiem, który wyglądał na zaręczynowy. Nie pokazywała go specjalnie fotografom - ale i tak udało się im go złapać na kilku zdjęciach!

Gwiazda nowego serialu TVN "Belle Epoque" już w połowie marca powie TAK swojemu partnerowi, Robertowi Śmigielskiemu.

Uroczystość zapowiada się niezwykle skromnie, ale z klasą. Na weselu pojawi się nie więcej niż 50 osób - będzie to głównie rodzina i wyłącznie najbliżsi przyjaciele. Żadnych celebrytów - zdradził informator tabloidu.

My już nie możemy się doczekać tego pięknego ślubu. Mamy nadzieję, że Weronika choć trochę zdradzi jak wyglądał ten piękny dzień.

Na razie zachęcamy was do obejrzenia z bliska pierścionka zaręczynowego Rosati w naszej galerii. To naprawdę prawdziwe małe dzieło sztuki!

