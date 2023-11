To z pewnością najgłośniejszy wywiad tego roku. Weronika Rosati w rozmowie z Magdaleną Środą opowiedziała o tym, że doznała przemocy ze strony swojego byłego partnera. W rozmowie z "Party" przyznaje, że nie żałuje żadnego słowa, które padło podczas tego wywiadu. Aktorka chce w przyszłości działać na rzecz praw kobiet. Ma bardzo konkretne plany :

W tym roku wezmę udział w Kongresie Kobiet, będę tam miała swój panel, razem z "Wysokimi Obcasami". Poruszymy temat samotnego macierzyństwa i przemocy w rodzinie. To moja pierwsza działalność tego typu (...) Chcę pomagać kobietom, które przeżyły to co ja - powiedziała aktorka w rozmowie z "Party"

Weronikę wsparło setki kobiet - tych znanych, ale także anonimowych. Po stronie eks-partnera opowiedziały się za to: malarka Joanna Sarapata, scenarzystka Ilona Łepkowska oraz żona Daniela Olbrychskiego, Krystyna Olbrychska. Z Olbrychską i Sarapatą, Weronika spotka się w sądzie.

Nie zgodzę się z stwierdzeniem, że to kobiety mnie atakują. Atakują mnie konkretnie trzy przyjaciółki i jednocześnie pacjentki drugiej strony. Te kobiety mnie nie znają, widziałam je parę razy w życiu i nigdy nie bywały w moim domu. Poza tym one nie są ekspertkami ani żadnymi autorytetami w przeciwieństwie do Magdy Środy - powiedziała Rosati

Weronikę Rosati czeka walka w sądzie

Weronika już niedługo spotka się ze swoim eks-partnerem w sądzie. Aktorka zamierza uregulować sprawy związane z alimentami oraz prawami rodzicielskimi. Wciąż trwają postępowania przygotowawcze związane z oskarżeniami o przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. Chociaż Weronikę sprawa kosztuje bardzo dużo stresu, nie żałuje ani jednego słowa, które padło w wywiadzie. Nawet jeśli spowodowało to utratę kontraktów reklamowych.

Kiedy gwiazda nie ma poukładanego życia "jak w bajce", nie może liczyć idealnego małżeństwa i pięknych dzieci, nie może liczyć na kontrakty. To jest największy paradoks, bo kiedy zdałam sobie sprawę, że będę musiała radzić sobie sama, to pomyślałam sobie, że takie kontrakty bardzo by mi się przydały. Nie myślę o sobie, ale także o innych aktorkach, których życie nie poukładało się idealnie. Mam koleżanki, które publicznie podtrzymują idealny obraz swojego życia, ze strachu przed utratą pracy - podkreśla Weronika.

Weronika będzie walczyć w sądzie ze swoim byłym partnerem

