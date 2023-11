Weronika Nowakowska jest już na miejscu w Pjongczangu. W rozmowie ze Sportowymi Faktami opowiedziała o tym jak sytuacja wygląda na miejscu:

Pierwsze wrażenia z Pjongczangu to oczywiście trzaskający mróz. Temperatura odczuwalna w godzinach naszego startu sięga -30 stopni Celsjusza. Można sobie tylko wyobrażać, co my czujemy w tych naszych ubrankach - powiedziała Nowakowska.