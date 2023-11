Weronika Książkiewicz była jedną z uczestniczek sportowego obozu Anny Lewandowskiej. Aktorka postanowiła zadbać o siebie i przez tydzień intensywnie trenowała i zdrowo się odżywiała. W jednym z wywiadów zdradziła, jak naprawdę wyglądał "Camp by Ann - Zima 2019"! Zobaczcie...

Zobacz: Weronika Książkiewicz pokazała 9-letniego syna. Są identyczni!

Obozy Anny Lewandowskiej cieszą się ogromną popularnością. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych gwiazd jest bardzo dużo. Warto dodać, że za tygodniowy pobyt na „Camp by Ann” trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł. Wśród uczestników ostatniej, zimowej edycji znalazła się Weronika Książkiewicz. Jak podaje se.pl aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że było bardzo ciężko, ale udało jej się przetrwać:

Było bardzo ciężko. Ale to jest tak, że jak człowiek da z siebie wszystko, to jest taka ogromna satysfakcja. I każdy wysiłek fizyczny jest takim strzałem adrenaliny, który mam nadzieję, że mi się tak utrzyma do następnego obozu - cytuje wypowiedź gwiazdy se.pl