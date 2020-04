Weronika Książkiewicz po raz pierwszy pokazała zdjęcie ze swoim partnerem! To prawdziwy przystojniak! 

Weronika Książkiewicz do tej pory nie komentowała swojego życia prywatnego i nie pokazywała w sieci zdjęć z partnerem. Teraz aktorka zrobiła jednak wyjątek i pokazała fanom na Instagramie romantyczne zdjęcia z ukochanym! Niestety, okazuje się, że przez pandemię koronawirusa i zakaz podróżowania gwiazda i jej partner od kilku tygodni nie mogą się zobaczyć. Zobaczcie, co napisała Weronika Książkiewicz!

O tym, że Weronika Książkiewicz jest zakochana media plotkowały już wiosną ubiegłego roku. Aktorka konsekwentnie nie komentowała doniesień na swój temat, a w sieci nie publikowała zdjęć z nowym partnerem. Dopiero teraz pokazała, jak wygląda jej ukochany! Weronika Książkiewicz w swoim wpisie na Isntagramie zdradziła, dlaczego pochwaliła się romatycznymi fotkami.

Normalnie nie dziele sie takimi zdjęciami ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna , próbuje zachować spokój ale troche juz wariuje i chodzę po ścianach krótko mowiac straszne tęsknie . HEZI you are my treasure, I miss you so much.... naprawdę mi odbiło ze cos takiego wstawiłam 😂😂😂. Czy jest tu ktoś kto tez tak został rozdzielony ? Jest to bardzo ciężkie ale wierze w to ze to co sie teraz dzieje połączy juz na wieki . AMEN- napisała aktorka.