Weronika Książkiewicz miała wypadek samochodowy! Jak się czuje? W sieci pojawiło się nagranie z aktorką

Weronika Książkiewicz opublikowała na Instagramie relację podczas której poinformowała, że miała wypadek samochodowy! Aktorka zdradziła jak się czuje i skomentowała zachowanie policji, która pojawiła się na miejscu zdarzenia. Jak doszło do wypadku i jak została potraktowana przez służby mundurowe? Sprawdźcie, co powiedziała Weronika Książkiewicz!

Weronika Książkiewicz zachwycona działaniem policji

Weronika Książkiewicz należy do grona gwiazd, które nie relacjonują w sieci każdego wydarzenia ze swojego życia- tym razem jednak zrobiła wyjątek! Aktorka, która kilka tygodni temu przyznała, że jest szczęśliwe zakochana, tym razem opowiedziała o swoim wypadku samochodowym! Gwiazda podczas relacji na InstaStories przyznała, że to nie ona doprowadziła do wypadku i na szczęście nic złego się jej nie stało.

Miałam wczoraj wypadek, nie z mojej winy, prawie nic mi się nie stało. Gorzej z samochodem- przyznała aktorka.

Weronika Książkiewicz przyznała jednak, że w całej sytuacji zwróciła uwagę na zachowanie policji, która- jak relacjonowała aktorka- zachowała się wzorowo nie tylko wobec niej, ale również wobec sprawcy wypadku.

Bardzo dużo teraz się źle mówi na naszą policję, natomiast ja byłam pod totalnym wrażeniem. Można sobie pomyśleć, że byli mili, bo aktorkę zobaczyli. Nie, nie tylko dla mnie, ale też dla osoby, która spowodowała wypadek, która była bardzo zestresowana, która też miała słaba sytuację, myślę, finansową, tak jak zresztą my wszyscy w dobie tego, co się dzieje, bo większość ludzi potraciła pracę, w tym my, artyści- mówiła podczas relacji na InstaStories. Jaki spokój zachowali, w jak ładny sposób rozmawiali z nami i mam wrażenie, że to jest związane z sytuacją. Oczywiście ta kobieta musiała ponieść konsekwencje, ale wykazali się ogromną empatią w dobie tego, że żyjemy teraz w jakiejś dziwnej rzeczywistości- dodała.

Najważniejsze, że podczas wypadku nikomu nic poważnego się nie stało!

Zobacz także: Beata z "Love Island" miała wypadek samochodowy! W sieci pojawiło się nagranie ze szpitala!

Weronika Książkiewicz opowiedziała o wypadku samochodowym.

Instagram

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.