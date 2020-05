Beata z "Love Island" miała wypadek samochodowy! W sieci pojawiło się nagranie ze szpitala! 

Uczestniczka pierwszej edycji hitu Polsatu opublikowała nagranie, na którym przyznała, że miała wypadek samochodowy! Beata Grucela z "Love Island. Wyspa miłości" trafiła do szpitala po tym, jak samochód którym podróżowała uderzył w mur- kobieta przyznała, że jest najbardziej poszkodowaną osobą, która wzięła udział w wypadku. Beata podczas relacji na InstaStories opowiedziała o swoim dramacie!

Beata Grucela wzięła udział w pierwszej edycji programu "Love Island". Po zakończeniu show fani mogą obserwować ją na Instagramie, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Niestety, teraz na jej profilu pojawiło się niepokojące nagranie! Beata Grucela z opatrunkiem na głowie zdradziła, że wzięła udział w poważnym wypadku samochodowym!

Beata nie ukrywa, że doznała szoku.

Jak to wszystko się stało, ja wysiadłam z samochodu, sprawdziłam czy wszyscy są ok. Przykleiłam sobie płat skóry do czoła, wzięłam torebkę z samochodu i zaczęłam iść. Jakiś pan powiedział żebym poczekała bo zaraz przyjedzie karetka, ale ja powiedziałam że nie chcę tu być i że ja stąd idę- opowiadała na Instagramie.

Podczas swojej relacji Beata nie ukrywała, że nie jest zachwycona tym, jak została potraktowana m.in. przez jedną z pielęgniarek czy lekarza.

Bardzo szanuję służbę zdrowia i to, co dla nas robią i wiem, że każdy ma gorsze i lepsze dni, ale to nie była jedyna zła sytuacja w tym dniu. Gdy trafiłam do szpitala, gdzie zaczęli mnie szyć, ze strachu złapałam pielęgniarkę za rękę, żeby mnie potrzymała. Ona na mnie nakrzyczała, żebym jej nie dotykała, jakbym była jakimś plebsem. Totalna znieczulica. Potrzebowała kogoś obok siebie, a nie było nikogo- mówiła na Instagramie.