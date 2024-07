16 listopada w Warszawie miało miejsce wielkie święto sportu i zakupów. Swoją działalność zainaugurował najnowocześniejszy w Europie Środkowej multibrandowy stacjonarny sklep sportowy. Uruchomiony w Homepark Targówek przez markę Sportano.pl. koncept handlowy to jednak dużo więcej niż sklep. To doświadczenie.

Huczne otwarcie sklepu Sportano.pl

Dzień przed oficjalnym startem działalności sklepu Sportano.pl odbył się uroczysty event, który zgromadził wielkie nazwiska ze świata sportu oraz show-biznesu, m.in. Karolinę Pisarek, Klaudię El Dursi, Klaudię Halejcio, Annę Markowską, himalaistów Kingę Baranowską i Piotra Pustelnika, piłkarza Marcina Wasilewskiego oraz modela i Mistera Polski 2015 Rafała Jonkisza. Mogli oni jako pierwsi w Polsce poznać ofertę marki i przetestować nową formułę zakupową. Imprezę uświetniło sportowe widowisko z udziałem m.in. Mariusza Pudzianowskiego, show z ogniem w roli głównej, a także imponujący pokaz skoków rowerowych.

Wśród grupy „wybrańców” byli też wysłannicy naszej redakcji. Mieli oni okazję porozmawiać z gwiazdami i podpytać o ich wrażenia. Karolina Pisarek była zachwycona rangą wydarzenia, a z wszystkich urządzeń najbardziej podobał jej się symulator jazdy na nartach. Klaudia Halejcio chwaliła profesjonalną obsługę i cieszyła się, że podczas zakupów w Sportano.pl nie ma mowy o nudzie. Rafał Jonkisz dużo czasu spędził na sztucznej ścieżce outdoorowej, na której sprawdzał, jakie buty sportowe będą dla niego najlepsze.

Wyjątkowe doświadczenie zakupowe

W Sportano.pl klienci mogą wybierać spośród ponad 50 tysięcy produktów z oferty 600 marek. Decyzji nie muszą podejmować jednak sami – profesjonalnych wskazówek udzieli im któryś z ponad 20 doradców, aktywnych sportowo specjalistów w swoich dziedzinach (m.in. sporty rowerowe, wodne, narciarstwo, fitness & health oraz dyscypliny zespołowe). Ci, którzy wolą skorzystać z pomocy komputera, mogą udać się do jednego z 55 stanowisk z tabletami i przejrzeć na nich całą ofertę sklepu.

Co więcej, istnieje możliwość dokładnego przetestowania sprzętu przed zakupem. W sekcji bike fitting można skonfigurować oraz dopasować rower do budowy i wymogów użytkownika, w jedynym w Warszawie symulatorze jazdy na nartach – przenieść się na chwilę na ośnieżony stok, na sztucznej ścieżce outdoorowej – przetestować obuwie trekkingowe, turystyczne i biegowe, a w sekcji bieżni i fitness – wypróbować, jak działają urządzenia wiodących marek. Daje to klientowi gwarancję, że wybrany produkt jest idealnie dopasowany do jego potrzeb i możliwości, a dodatkowo zapewnia mnóstwo świetnej zabawy. A o to przecież chodzi w zakupach.

Do dyspozycji klientów jest także warsztat serwisowy sprzętu zimowego i letniego, studio foto i wideo, w którym będą się odbywały spotkania społeczności Sportano.pl z ekspertami i sportowcami, oraz – rzecz jasna – sekcja przymierzalni.

Multibrandowy sklep Sportano.p został stworzony po to, aby klienci i fani ruchu oraz aktywnego spędzania czasu mogli - zgodnie z obietnicą marki - wejść na wyższy poziom sportu. Czy to się udało? Można przekonać się podczas wizyty w parku handlowym Homepark Targówek przy ul. Malborskiej 47.

