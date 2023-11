Ale to była impreza! Drugiego dnia na Top of the Top Sopot Festival wystąpiło mnóstwo gwiazd. Na scenie nie zabrakło Eweliny Lisowskiej, Kayah, Ewy Farnej, Roxie Węgiel czy Edyty Górniak i Andrzeja Gromala, pseud. Gromee. Koncert gwiazd był zapowiedziany jako #iDance.

Imprezę poprowadzili Agnieszka Woźniak Starak w parze z Filipem Chajzerem Jak sobie poradzili?

Dzisiaj uderzymy w porządne tango! - mówił ze sceny Filip Chajzer.

W ramach koncertu Top of the Top na scenie pojawili się również młodzi artyści z zagranicy. Widzowie przez cały czas trwania programu mogli głosować na najlepszego wokalistę, który otrzyma nagrodę Bursztynowego Słowika.