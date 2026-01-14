Karol Nawrocki, prezydent Polski, odwiedził Londyn, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Spotkanie miało charakter oficjalny i odbyło się w siedzibie premiera przy Downing Street 10. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż do momentu, gdy wydarzył się niespodziewany incydent.

Wybiegł wprost pod nogi prezydentowi Polski

Po zakończeniu rozmów i opuszczeniu przez polską delegację siedziby premiera, przed drzwiami Downing Street 10 nagle pojawił się kot Larry. Ten nietypowy mieszkaniec rezydencji wybiegł prosto pod nogi Karola Nawrockiego i jego współpracowników. Fotograf prezydenta, Mikołaj Bujak, niemal się z nim zderzył. Obecni na miejscu dziennikarze zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii, byli świadkami tego zabawnego momentu, który momentalnie stał się tematem wielu komentarzy.

Na późniejszej konferencji prasowej Karol Nawrocki nie omieszkał nawiązać do sytuacji z kotem Larrym. W żartobliwym tonie powiedział:

Nie będziemy sami na konferencji. Wyszedł z nami kot z Downing Street. Larry? Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię

Ta lekka i humorystyczna reakcja prezydenta spotkała się z pozytywnym odbiorem mediów.

Kim jest kot Larry? Oficjalny rezydent Downing Street

Kot Larry to znana postać na brytyjskiej scenie politycznej. Został przygarnięty w 2007 roku jako bezdomny kot i od 2011 roku pełni oficjalną funkcję "naczelnego łowcy myszy" w rezydencji premiera. Jego obowiązki, według oficjalnej strony Downing Street, to m.in. "witanie gości, inspekcja zabezpieczeń oraz testowanie antycznych mebli pod kątem jakości do drzemki". Chociaż Larry wciąż "planuje rozwiązanie problemu myszy w domu", jego obecność stanowi urokliwy element brytyjskiej polityki.

Larry cieszy się w Wielkiej Brytanii ogromną sympatią. Jego rozpoznawalność jest tak duża, że w badaniu Ipsos przed wyborami powszechnymi w 2024 roku wykazano, iż kot cieszy się większym poparciem niż ówczesny premier Rishi Sunak oraz obecny szef rządu Keir Starmer. Mimo że ma już 19 lat, Downing Street 10 zapewnia, że Larry nadal cieszy się dobrym zdrowiem.

