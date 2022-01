Ważny sylwestrowy wpis Anny Lewandowskiej. Pisze o poczuciu przygnębienia i stanach depresyjnych

Anna Lewandowska w weekendy spędza czas przede wszystkim z rodziną. Co prawda trenerka nie opuszcza codziennych treningów, ale znajduje czas przede wszystkim na zabawę z córkami i aktywny wypoczynek z dziećmi na świeżym powietrzu. Z tej okazji trenerka pokazała na Instastories swój ogród, w którym znajduje się imponujący plac zabaw dla Klary i Laury. Co ciekawe, nie mogło w nim zabraknąć również bramki piłkarskiej - jak wiadomo Robert Lewandowski uwielbia grać z Klarą w piłkę nożną. To nie jedyne wnętrze, którym pochwaliła się Anna Lewandowska. Trzeba zobaczyć tą imponującą łazienkę... Dostępny w Leroy Merlin kod rabatowy umożliwi Ci zrobienie generalnego remontu bez wydawania fortuny. Anna Lewandowska pochwaliła się ogrodem i łazienką Anna Lewandowska w mediach społecznościowych publikuje mnóstwo zdjęć, na których można zobaczyć imponujące wnętrza jej mieszkania. Jakiś czas temu gwiazda pochwaliła się na Instagramie ogromną kuchnią i salonem, a teraz przyszedł czas na ogród i łazienkę. W jednej części ogrodu pojawił się plac zabaw dla Klary i Laury. Zobaczymy w nim huśtawkę i drewniany domek ze zjeżdżalnią oraz bramkę do gry w piłkę nożną. Anna i Robert Lewandowscy są fanami aktywnego spędzania czasu, dlatego nie dziwi fakt, że dbają o to, aby ich córki spędzały mnóstwo czasu, bawiąc się w ogrodzie. Tylko spójrzcie na ten ogród... Zobacz także: Anna Lewandowska w płaszczu w kratę Dolce & Gabbana za 10 tys. zł. W Reserved znajdziesz podobny za 99 zł! Kolejnym wnętrzem w domu Anny i Roberta Lewandowskich, które zasługuje na uwagę jest łazienka. To stylowe, a jednocześnie nowoczesne pomieszczenie z oryginalnymi meblami, dużymi owalnymi lustrami i złotą lampą. Zobaczcie!...