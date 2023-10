Już 12 września (w sobotę) ruszy nowa edycja "The Voice of Poland"! Okazuje się jednak, że jedenasta odsłona show będzie emitowana o innej godzinie niż dotychczas. Poprzednie edycje programu widzowie mogli oglądać już od godziny 20:00, teraz nastąpi zmiana i "The Voice of Poland" będzie ruszać o godzinie 21:15- oczywiście na antenie Telewizyjnej Dwójki. Program poprowadzą Tomasz Kammel i Maciej Musiał, a w trakcie Przesłuchań w Ciemno zobaczymy również Małgorzatę Tomaszewską i Adama Zdrójkowskiego. W każdą sobotę zostaną wyemitowane dwa odcinki "The Voice of Poland"- w pierwszym odcinku zobaczymy uczestników z Mazowsza, a w drugim z Małopolski i Podkarpacia.

Zobaczcie spot promujący nowy sezon "The Voice of Poland"! Będziecie oglądać muzyczne show? My z pewnością!

Maciej Musiał i Tomasz Kammel poprowadzą 11. edycję "The Voice of Poland".