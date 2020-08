Michał Szpak w maseczce z siatki na prezentacji ramówki TVP! Zobaczcie delikatny symbol przy oku

W czwartkowy wieczór TVP zaprezentowała swoje propozycje na nadchodzącą jesień. Przegląd ramówki to tradycyjnie okazja do zobaczenia na ściance najważniejszych gwiazd stacji. Tego wieczora przyszło ich naprawdę wiele. Wśród nich również lubiany juror "The Voice of Poland" - Michał Szpak. Wokalista, jak niemal zawsze, postawił na stylizację, która musiała zostać zauważona. Przy czym być może najważniejszy element był ledwie dostrzegalny.

Zobaczcie sami.

Michał Szpak z tęczą przy oku na ramówce TVP

Michał postawił na zielony kombinezon ze złotymi guzikami i sznurowanymi nogawkami i zakryte nimi w dużej części białe buty. Oczywiście stylizację dopełnił biżuterią - pierścieniami i efektownym naszyjnikiem. Uwagę najbardziej zwracała chyba jednak maseczka z siatki i nakrycie głowy do kompletu.

ONS.pl

ONS.pl

Ale największe znaczenie miał chyba najmniejszy, ledwie dostrzegalny symbol. Przy oku miał namalowaną małą tęczową flagę.

ONS.pl

Tęczowe barwy wywołują ostatnio wiele kontrowersji, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli LGBT stał się ostatnio tematem ostrej debaty w Polsce. Michał, który nie kryje swojego wsparcia dla środowisk LGBT, ten dyskretny makijaż wybrał z pewnością nieprzypadkowo.

Wcześniej tęczowy makijaż zaprezentował na swoim InstaStories

Instagram

Jak Wam się podoba dzisiejsza stylizacja Szpaka?