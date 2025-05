Czarny dym nad Kaplicą Sykstyńską – kardynałowie nie wybrali papieża!

Inauguracja konklawe 2025 miała miejsce w atmosferze wielkiego oczekiwania. 133 kardynałów elektorów rozpoczęło proces wyboru następcy papieża Franciszka. Niestety, pierwsze głosowanie nie przyniosło rezultatu. Z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej o godzinie 21.00 pojawił się czarny dym, oznaczający, że kardynałowie nie byli w stanie wybrać papieża.

Wobec tego, elektorzy zdecydowali się wznowić głosowania w czwartek rano, mając nadzieję, że w kolejnych turach uda się wyłonić nowego papieża. Proces wyborczy jest jednym z najbardziej tajemniczych i istotnych wydarzeń w Kościele katolickim, a brak wyboru w pierwszej turze jest częstym zjawiskiem w trakcie konklawe. Kardynałowie, którzy wzięli udział w głosowaniu, będą kontynuować swoje deliberacje w nadziei na podjęcie decyzji, która ma wielkie znaczenie dla przyszłości Kościoła.

Wśród 133 elektorów znajdują się także czterej Polacy: kardynałowie Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Ich obecność w konklawe budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ mogą mieć duży wpływ na wybór papieża. Polska odgrywa istotną rolę w Kościele katolickim, a udział tych kardynałów w tak ważnym wydarzeniu podkreśla znaczenie naszego kraju na międzynarodowej scenie religijnej.

Dym nad Kaplicą Sykstyńską

Tuż przed godziną 12:00 w Watykanie pojawił się czarny dym. Oznacza to, że kardynałowie nadal nie doszli do porozumienia i w dalszym ciągu papież jeszcze nie został wybrany.

Trwa drugi dzień konklawe. Aż cztery głosowania

Dziś, w drugim dniu konklawe, kardynałowie powrócili o godzinie 9:15 do Kaplicy Sykstyńskiej, by kontynuować proces wyboru nowego papieża. Kościół katolicki trwa na modlitwie o pomyślny wybór, a wierni gromadzą się na Placu Św. Piotra, modląc się za kardynałów. Samotni kardynałowie wzięli udział w porannej Eucharystii i jutrzni w Kaplicy Paulińskiej, a ich modlitwy skierowane były na intencję dobrego wyboru papieża, który poprowadzi Kościół przez nadchodzące lata.

Przewidziane są cztery głosowania w ciągu drugiego dnia konklawe – dwa rano i dwa po południu.

O godzinie 8 rano elektorzy zgromadzili się w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego, gdzie odprawiono Mszę Świętą, a następnie, po godzinie 9, udali się do Kaplicy Sykstyńskiej, by przystąpić do drugiego głosowania dnia. Poranne głosowanie nie przyniosło wyniku, ponownie pojawi się czarny dym.

Po przerwie na obiad w Domu Świętej Marty kardynałowie wrócą do Kaplicy Sykstyńskiej o godzinie 16:30 na dwa kolejne głosowania. Jeśli w pierwszym głosowaniu popołudniowym dojdzie do wyboru papieża, biały dym pojawi się około 17:30. Jeżeli jednak i po tym głosowaniu nie dojdzie do wyboru, czarny lub biały dym może pojawić się około godziny 19:30, o ile nie dojdzie do opóźnień, jak miało to miejsce w poprzednim dniu.

