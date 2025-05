Świat niecierpliwie czeka na wybór nowego papieża. Dominikanin Dominik Jurczak w rozmowie z RMF FM rozwinął temat. Największe

Czy nowy papież zostanie wybrany już dzisiaj?

W Porannej rozmowie w RMF FM o. Dominik Jurczak, dziekan Wydziału Teologii rzymskiego uniwersytetu Angelicum, odniósł się do możliwego wyboru nowego papieża już dzisiaj. W opinii dominikanina rzymska tradycja i doświadczenie miejscowych wskazują, że to właśnie dzisiaj może pojawić się biały dym – zwiastujący wybór nowego papieża. Kto ma największe szanse? Wiele wskazuje na kardynała Pietro Parolina, bliskiego współpracownika papieża Franciszka.

Rzymianie, znani ze swojego doświadczenia, są przekonani, że dziś może zostać wybrany nowy papież. „Mają świetne doświadczenie, umieją przewidywać” – mówił o. Dominik Jurczak. Chociaż jeszcze nie pojawił się biały dym, w Watykanie mówi się o kardynale Pietro Parolinie jako głównym kandydacie. Rzymianie, którzy od lat śledzą przebieg konklawe, dostrzegają, że dziś może być kluczowy moment dla Kościoła. Dodatkowo o. Jurczak dodał, że jeśli to dzisiaj dojdzie do wyboru papieża, najprawdopodobniej będzie to kardynał Parolin.

Rzeczywiście, kardynał Parolin jako bliski współpracownik papieża Franciszka, wytrawny dyplomata, jest jednym z tych kandydatów, o których się wspomina najczęściej. I właśnie tak jak rzymianie mówią, jeśli to dzisiaj się pojawi biały dym, to być może trzeba oczekiwać, że będzie to kardynał Parolin. A jeżeli nie, to być może konklawe będzie dużo dłuższe - wyznał dominikanin.

Kard. Pietro Parolin – główny kandydat na papieża

Kardynał Pietro Parolin jest od dawna jednym z głównych kandydatów do objęcia papieskiego tronu. Jako sekretarz stanu Watykanu, Parolin stał się kluczową postacią w dyplomatycznych działaniach Kościoła, a także w administracji papieża Franciszka. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dobrym relacjom z papieżem kardynał Parolin jest uznawany za faworyta.

Nie jest jednak jedynym kandydatem, ponieważ wśród 133 kardynałów, którzy wybierają nowego papieża, znajdują się również inni, mający silne poparcie. Niemniej, zdaniem o. Jurczaka, jeśli dzisiaj padnie wybór, to raczej na niego – „Jeżeli pojawi się biały dym, to możemy się spodziewać, że to będzie kardynał Parolin”.

Jak wygląda wybór papieża w 2025 roku?

Wybór papieża w 2025 roku odbywa się w nieco innej rzeczywistości niż w poprzednich latach. Jak przypomniał o. Dominik Jurczak, w tym roku mamy rekordową liczbę kardynałów, bo aż 133. Warto dodać, że większość z nich została mianowana przez papieża Franciszka, a zatem są to osoby, które nie zawsze się znają osobiście. Współczesne problemy, takie jak pandemia i różnorodność geograficzna, sprawiają, że kardynałowie potrzebują czasu na spotkania i rozmowy, by lepiej się poznać.

„Kardynałowie, którzy się nie znają, potrzebują czasu na rozmowy. Dlatego wybór nowego papieża może potrwać dłużej, niż się spodziewamy” – wyjaśniał o. Jurczak. I choć dzisiaj rzymska tradycja sugeruje szybki wybór, możliwe jest, że proces potrwa jeszcze dłużej, by kardynałowie mogli podjąć decyzję w pełni świadomie.

Czy wybór papieża będzie długi? Zaskakujące prognozy o. Jurczaka

Przewidywania o. Dominika Jurczaka mogą zaskoczyć tych, którzy oczekują szybkiego wyboru. Zgodnie z jego słowami, jeżeli dziś nie pojawi się biały dym, proces może się znacznie wydłużyć.

Oni też potrzebują czasu na rozmowę, więc o ile wcześniej być może kardynałowie mieli więcej okazji do tego, żeby się poznać, żeby rozmawiać, to dzisiaj kardynałowie potrzebują właśnie tego momentu spotkania. Więc jeżeli się nie znają i potrzebują więcej czasu na rozmowy, to oznacza, że dzisiaj być może tego dymu nie będzie - dodał duchowny.

W przeszłości papieże byli wybierani w mniej skomplikowanych warunkach. Obecnie, w obliczu wielu wyzwań i globalnych problemów Kościoła, wybór nowego papieża może wymagać dłuższego procesu negocjacji i rozmów.

Kościół katolicki – wyzwania i rola kardynałów

Warto również zauważyć, że w kontekście wyboru papieża, ogromną rolę odgrywa zrozumienie obecnej sytuacji Kościoła. O. Jurczak zauważył, że Kościół katolicki na całym świecie rośnie, zwłaszcza w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. W Europie natomiast Kościół przechodzi proces sekularyzacji, a liczba wiernych maleje.

Jeszcze Europa i kultura, z którą jesteśmy związani, ma coś do powiedzenia, mimo statystyk, jakie są. Ale to jest też próba skonfrontowania się z różnymi problemami, z którymi musimy się skonfrontować dzisiaj - z sekularyzacją, z próbą odpowiedzenia sobie, czym jest wiara w Jezusa Chrystusa dzisiaj. To są pytania, na które my też jako Europejczycy, Polacy czekamy i szukamy na nie odpowiedzi - podsumował zakonnik.

Wybór papieża to moment ogromnej wagi, który kształtuje przyszłość Kościoła. Już dzisiaj możemy poznać nowego papieża, który będzie miał przed sobą wyzwania związane z globalnym rozwojem Kościoła oraz rosnącą różnorodnością wiernych na całym świecie. Warto śledzić dalszy przebieg konklawe i bacznie obserwować, kto stanie na czele Kościoła katolickiego.

