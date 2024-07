1 z 11

Jakob Kosel, Mariusz Przybylski, Wujaszek i Ciocia Liestyle, projektantka torebek Sabrina Pilewicz czy Radek Rociński z duetu projektantów TheCadess pojawili się 27 lipca w warszawskiej Hali Koszyki w Comfort Food Studio, gdzie odbyły się warsztaty kulinarne, które poprowadziła Lara Gessler wraz z marką

Martini.

Aperitivo to prawdziwa włoska tradycja, która powoli wkracza do Polski. Wszystko zaczęło się od włoskich arystokratów, którzy spotykali się przy wermucie z dodatkiem odpowiedniego sera. Dobre towarzystwo, orzeźwiający koktajl na bazie Martini i odpowiednio skomponowana przekąska to kwintesencja włoskiej celebracji. Martini to marka z ponad 150.letnią tradycją, która wywodzi się z okolic Turynu, miasta przesiąkniętego tradycjami wermutu od czasów średniowiecza. Martini to marka ikona, symbol włoskości.

Podczas warsztatów goście samodzielnie przygotowali Aperitivo i koktajle pod czujnym okiem Lary Gessler - znanej restauratorki i wykwalifikowanych bartenderów Martini. Antipasti zostały tak zaplanowane by jak najbardziej podkreślić smak drinków takich jak Martini Negroni, Martini Tonic, Martini Ambrato, Martini Rubino, Martini Bianco, Martini Tonic Rosso i Martini Prosecco. Lara postawiła na dania lekko kwaskowate, mało tłuste i przede wszystkim proste do wykonania samodzielnie. Wśród przygotowanych przez gości przekąsek znalazły się canapes z pastą z koziego sera i miętą, canapes z tapenade z oliwek, serem manchego i pomidorkami cherry, mini szaszłyki z prosciutto, morelami i serem mozzarella czy trufle z ricotty z suszonymi morelami i pistacjami.

Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia w naszej galerii!

ZOBACZ: Co ukochany dla niej gotuje? Jak spędzi wakacje z córką Larą? Zdradza Magda Gessler w "Party"!