Podróże to nieskończone źródło wyjątkowych przeżyć, niezapomnianych chwil i cudownych wspomnień, a walizka to najwierniejszy towarzysz każdej z nich. OCHNIK stworzył kolekcję walizek oraz akcesoriów do bagażu, której nie powstydziłyby się nawet gwiazdy!

Wszyscy kochający podróże wiedzą, że niezawodna walizka jest jak sprawdzony kompan, na którym zawsze można polegać. Wie o tym również marka OCHNIK, która systematycznie poszerza swoją ofertę doskonałej jakości bagażu. Walizki małe i duże, twarde i miękkie, w stonowanej, „biznesowej” kolorystyce i emanujące kolorami lata – ile potrzeb, tyle możliwości wyboru.

Pojedynczo…

Walizka kabinowa OCHNIK, 159,90 zł

W bardzo krótkiej podróży, doskonale sprawdzi się praktyczna „kabinówka” wykonana z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia materiału ABS. Walizki z tego tworzywa szczególnie polecane są osobom często podróżującym samolotem.

Wygodę przemieszczania zapewnia miękki uchwyt, wysuwana teleskopowa rączka oraz 4 kółka.

Walizki OCHNIK: różowa walizka, 199,90 zł; niebieska walizka, 129,90 zł; czerwona walizka, 179,90 zł

… i w komplecie

Walizki OCHNIK, ceny od 129,90 zł

W ofercie marki znajdują się także walizki dostępne w „rodzinnych” kompletach: miękkie, nylonowe oraz odporne na uszkodzenia, twarde wykonane z poliwęglanu, polipropylenu oraz tworzywa ABS.

Nieważny jest kierunek, czas ani cel wyprawy – walizki OCHNIK sprawdzą się podczas każdego wyjazdu.

Walizki OCHNIK, ceny od 159,90 zł

Wyróżnij się

Walizki OCHNIK, ceny od 299,90 zł

Aby mieć pewność, że Twoja walizka nie zginie na lotnisku pośród niezliczonych sztuk bagażu innych podróżnych, wybierz tę z charakterystycznym wzorem.

Redakcja Party.pl jest zachwycona walizkami z modnym w tym sezonie motywem kwiatowym.

To jednak nie wszystko, co OCHNIK ma do zaoferowania! Ten model wyposażony jest w szyfrowy zamek TSA, do którego lotniskowe służby bezpieczeństwa posiadają specjalne klucze. Dzięki temu można uniknąć uszkodzenia zamka w czasie kontroli.

To udogodnienie bez wątpienia oszczędzi Ci na lotnisku stresu o Twoje rzeczy!

Walizki OCHNIK, ceny od 299,90 zł

Biznesowy szyk

Walizki OCHNIK, ceny od 299,90 zł

Zwolennikom klasycznych, stonowanych barw proponujemy zgrabne nylonowe walizki w niezmiennie modnych odcieniach szarości. Dopasowując swój kształt do miejsca w bagażniku, idealnie sprawdzą się podczas podróży samochodem, a dzięki suwakowi zabezpieczonemu zamkiem TSA z powodzeniem możemy je zabrać także w podróż za ocean.

Dodatkowym atutem tego modelu jest możliwość zwiększenia pojemności za pomocą regulacji suwakiem.

Walizki OCHNIK: różowa walizka, 99,90 zł, szary zestaw ceny od 299,90

Bądź bezpieczny

Identyfikator do bagażu, ceny od 19,90 zł

Walizki to jednak nie wszystko. W nowej kolekcji OCHNIK nawet identyfikatory do bagażu są stylowe. Możesz wybrać jeden z pięknych wzorów i dopasować go do swojej walizki.

Niebieska kłódka, 29,90 zł, czerwona kłódka, 49,90 zł

Kłódki, identyfikatory czy pasy bagażowe to funkcjonalne detale, które co prawda nie wyeliminują ryzyka tymczasowej utraty czy uszkodzenia bagażu, ale mogą nas uchronić przed jego permanentną stratą.

Warto się w nie zaopatrzyć przed planowaną podróżą. Wybór jest duży!

