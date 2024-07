Tomasz Jacyków to surowy krytyk modowy, często bezlitośnie oceniający tandetne stylizacje polskich gwiazd. Można by zatem przypuszczać, że Walentynki, które bywają nazywane świętem kiczu, nie są jego ulubionym dniem w roku. Choć przyznaje, że nie celebruje Święta Zakochanych, akurat tego dnia nie ma nic przeciwko walentynkowym, często kiczowatym stylizacjom...

Jeżeli nigdy do głowy nie przychodziło pani żeby założyc gorset obszyty piórkami marabuta, to to jest taki moment żeby to zrobić. Bo to Walentynki, a innego dnia może to być za śmieszne. W Walentynki absolutnie jest to dopuszczalne, wręcz pożądane!