Walentyna została gwiazdą czwartego odcinka „Sanatorium miłości”. Do tej pory raczej nieśmiała, nie chciała się wyróżniać, ale po wiadomości, że jest kuracjuszką odcinka – kobieta zaczęła się otwierać. Bardzo ucieszyła się, że inni uczestnicy programu dobrze ją postrzegają i darzą sympatią.

Teraz zacznę żyć. To nie jest błahostka. To jest coś do przemyślenia, jestem coś warta. - mówiła kobieta o otrzymaniu tytułu.