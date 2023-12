Waldemar cieszy się popularnością, jaką zapewnił mu "Rolnik szuka żony", chociaż jeszcze nie wiemy, jak potoczyły się losy uczestników, rolnikowi udało już się zebrać na Instagramie ponad 28 tysięcy obserwujących. Czy ułożyło mu się z Ewą? Tego dowiemy się już wkrótce, tymczasem nowy post rolnika wywołał niemałe zainteresowanie:

Kogo lub co mają na myśli?

Ewa spodobała się Waldemarowi już od pierwszego wejrzenia. Widzowie nie mieli wątpliwości, że piękna brunetka zostanie zaproszona przez rolnika na gospodarstwo. Obecność Ewy wzbudzała również zazdrość w pozostałych uczestniczkach "Rolnik szuka żony", które obawiały się, że nie mają szans z rywalką, chociaż sam rolnik zapewniał, że wybór tej jedynej był dla niego trudny. Ostatecznie to właśnie Ewa otrzymała szansę poznać go bliżej. Jednak czy przygoda w programie przerodziła się w coś więcej? Z kolei po programie Dorota z "Rolnik szuka żony" zdradziła, czy żałuje, że Waldemar jej nie wybrał.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że jego serce jest zajęte, a gdy pokazał zdjęcie z tajemniczą kobietą fani debatowali czy na zdjęciu może to być Ewa, póki co na oficjalne wieści trzeba będzie jeszcze poczekać, tymczasem Waldemar dzieli się z fanami innymi smaczkami z prywatnego życia. Rolnik jest fanem filmu i właśnie pochwalił się swoją pokaźną kolekcją wideo:

Moja biblioteka video znacznie się w ostatnim czasie zwiększyła i liczy ponad 800 pozycji Mniej więcej rozkłada sie pół na pół kaset video i płyt DVD Spokojnie dobiję do 1000 Jest jeszcze miejsce na półkach

Internauci są pod wrażeniem ilości filmów, jakie udało się zgromadzić Waldemarowi z "Rolnik szuka żony" i przyznają, że pielęgnowanie pasji jest ważne w życiu: