Greckie wyspy, Lazurowe Wybrzeże, a może Hamptons nieopodal Nowego Jorku? Bez wątpienia gwiazdy uwielbiają podróżować i często chwalą się w sieci zdjęciami ze swoich zagranicznych wycieczek. Sprawdźcie, gdzie najchętniej spędzają swoje wakacje!

Reklama

Amerykańskie podróże Kylie Jenner i Justina Biebera

Mimo, że Kylie Jenner i Travis Scott są jedną z najbogatszych par w show-biznesie, swój urlop lubią spędzać na rodzimej Florydzie. Ostatnio paparazzi przyłapali młodych rodziców na pięknym jachcie w Miami, na którym opalali się i bawili ze znajomymi. Oczywiście, nie mogło zabraknąć również ich córeczki Stormi! Słynnym i uwielbianym przez gwiazdy kurortem jest Hamptons, nieopodal Nowego Jorku. To właśnie tam (i przy odrobinie szczęścia) można wpaść na Hailey i Justin Bieber przechadzających się po plaży lub bawiących z psem.

East News

Europejskie wakacje gwiazd

Jest wiele hollywoodzkich gwiazd, które najbardziej lubią wypoczywać w Europie! Jedną z nic jest Eva Longoria. Piękna aktorka przy okazji Festiwalu w Cannes, postanowiła zrobić sobie urlop na Lazurowym Wybrzeżu. Na zdjęciach paparazzi doskonale widać, że Eva i jej synek czują się świetnie we Francji. Mykonos upodobały sobie siostry Kardashian - Khloe i Kourtney Kardashian uwielbiają Grecję za zapierające dech w piersiach widoki oraz pyszną kuchnię. Natomiast John Legend oraz Chrissy Teigen postanowili spełnić jedno z marzeń swoich dzieci, Luny i Milesa i zabrali je do Disneylandu!

East News

Bezpieczne podróżowanie samochodem

Jeśli planujesz wakacje w Europie albo Polsce, warto rozważyć podróż samochodem. Jest to nie tylko dość ekonomiczna opcja, ale daje również niezależność oraz możliwość zobaczenia dokładnie tego na co się ma w danym momencie ochotę. Pamiętaj jednak, że podczas wakacji zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego warto postawić na sprawdzony samochód, który będzie równocześnie komfortowy i bezpieczny. Te warunki spełnia nowa ŠKODA SCALA! Na liście wyposażenia standardowego znajdują się liczne systemy bezpieczeństwa: LANE ASSIST, czyli asystent pasa ruchu, FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, a także system umożliwiający połączenie alarmowe i szybkie wezwanie pomocy w razie wypadku. Odpowiednia dla wszystkich pasażerów temperatura, muzyka w tle oraz aktualne wiadomości z trasy zdecydowanie podnoszą komfort podróżowania zwłaszcza, podczas dłuższych kursów.

Mat.prasowe

Dlatego, już w wersji podstawowej Ambition modelu SCALA nie brakuje tych istotnych elementów wyposażenia. Klimatyzacja manualna, Radio Swing z kolorowym ekranem dotykowym 6,5” i dwoma gniazdami USBC, 4 głośniki, Bluetooth oraz podłokietnik z przodu, bez wątpienia umilą nawet wielogodzinną podróż. A bagaże? Spokojnie, możecie zabrać wszystko, co chcecie! Nowa ŠKODA SCALA to połączenie przestronnego wnętrza z kompaktowym rozmiarem samochodu i jednym z najbardziej pojemnych bagażników w tym segmencie. Wszystko po to, aby nie tylko zwiedzenie i odpoczynek w gronie bliskich były przyjemnością!

Mat.prasowe

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką ŠKODA