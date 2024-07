Rafał Brzozowski to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Ogromną sławę przyniósł mu udział w programie "The Voice", po którym kariera stanęła przed nim otworem. Jego płyta doczekała się reedycji, a single przez długie tygodnie nie schodziły z pierwszych miejsc list przebojów. Nic więc dziwnego, że Polsat kompletując obsadę pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" zdecydował się na angaż gwiazdora. Jego partnerką została Izabela Janachowska. Przypomnijmy: Rafał Brzozowski odpadł z "Tańca z Gwiazdami"

Po wyczerpujących treningach w show i przed letnią trasą koncertową, Rafał zdecydował się wyjechać na krótki urlop. Na miejsce swojego pobytu wybrał obleganą przez turystów Majorkę. Swoimi wrażeniami z wyjazdu podzielił się na swoim blogu, wstawiając zdjęcia i opis z pobytu. Widać, że muzyk jest pod ogromnym wrażeniem tego, co zastał na miejscu. Niestety wyjazd miał też jeden mały minus.



Po tych kliku dniach mogę stwierdzić, że jak dla mnie to trafiłem w najlepszy moment. Pogoda była piękna, jedzenie super, widoki i natura bajeczne, tylko woda trochę zbyt zimna na długie kąpiele. Jeżeli nie macie jeszcze planów na wakacje, to serdecznie polecam Majorkę. Pyszne jedzenie, cenowo zbliżone do Polskich standardów, tak więc akurat na krótki bądź dłuższy wypoczynek. Obecnie trwają prace nad moim drugim albumem, według mnie zapowiada się kilka znakomitych utworów, także trzymajcie kciuki, bo teraz mam spory zapał do pracy. - pisze na swoim blogu.