Jak Katarzyna Zielińska spędzi wakacje w tym roku? Gwiazda Barw Szczęścia zdradziła to tylko nam. Okazuje się, że aktorka odpocznie i w Polsce i za granicą. Zawsze jednak z mężem i synem, Heniem:

Wakacje muszą być, będą w Polsce i za granicą. Bez rodzinnych wygłupów, rowerów, krótkich spodenek - to przecież musi być! Zawsze dbam o to, żeby był czas z synem, z mężem, więc sprytnie planujemy, żeby był czas na to i na to ;) - mówi nam Kasia Zielińska.