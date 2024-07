Kasia Cichopek niedawno po raz drugi została mamą. Po urodzeniu małej Helenki nie śpieszyła się jednak z powrotem na plan filmowy i skupiła się na wychowaniu dzieci i życiu rodzinnym, aktywnie spędzając czas na spacerach. Urlop jednak dobiegł końca i gwiazda "M jak miłość" zaczęła powoli wracać do pracy, niestety zbyt duży wysiłek przyczynił się do tego, że trafiła do szpitala. Przypomnijmy: Kasia Cichopek w szpitalu. Co się stało?

Wykorzystując chwilowy brak zdjęć do serialu, Kasia zdecydowała się na odpoczynek z całą rodziną poza Polską. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że zdecydowała się wyjechać na południe Europy. Na swoim profilu na Facebooku zamieściła dwa zdjęcia na których widać jak wypoczywa.



Kasia wyjechała na tygodniowy urlop na południe Europy, żeby odpocząć przed powrotem na plan "M jak miłość". Już 30 kwietnia wraca do pracy, w życiu zawodowym Marcina również szykuje się rewolucja, ale o tym za chwilę. Poza tym ostatnie odwodnienie się spowodowało, że musi odpocząć, a lepiej przecież odpoczywać pod palmami niż w Warszawie - mówi AfterParty.pl Aldona Wleklak, agentka gwiazdy.

Młoda mama korzysta z uroków pogody i spędza czas na słońcu wraz z mężem Marcinem Hakielem. Zazdrościmy!

