Żar leje się z nieba a my szukamy wytchnienia przy basenie, nad morzem lub jeziorem. Ale jedno, czego na pewno nie może zabraknąć nam w tym sezonie to genialne gadżety na lato. To one sprawią, że nawet weekendowa wyprawa nad jezioro będzie dobrą zabawą.

Muzyka, dmuchane materace i koła, pływające barki i kolorowe ręczniki plażowe. Wszystko co tylko można sobie wymarzyć! Sprawdź nasze propozycje!

1. Dmuchane Anielskie Skrzydła – 214,90 zł

Absolutnie gigantyczne, megawygodne i bardzo fotogeniczne!

Mat. prasowe

2. Ręcznik plażowy babeczka – 128,90 zł

Gwarancja słodkiego wyglądu na basenie i plaży

Mat. prasowe

3. Aparat fotograficzny Fuji Instax Mini 9 – 429,90 zł

Najlepszy sprzęt, żeby uwiecznić wszystkie niesamowite, wakacyjne wspomnienia!

Mat. prasowe

4. Dmuchane uchwyty na napoje zestaw 3 – 85,90 zł

Nie zapominajmy o piciu w te upały!

Mat. prasowe

5. aFunk 360° Głośnik z Bluetooth – 515,90 zł

Dobra muzyka to podstawa dobrej zabawy, szczególnie na lato!

Mat. prasowe

6. Pływający bar chmurka z tęczą – 107,90 zł

Drink pod chmurką? Ba, nawet pod tęczą!

Mat. prasowe

7. Głośnik grzybek z bluetoothem - 107,90 zł

Wodoodporny, idealny na basen i plażę

Mat. prasowe

8. Zestaw dmuchanych arbuzów - koło i piłka – 128,90 zł

Zabawa na okrągło, dosłownie!

Mat. prasowe

Te genialne produkty, jak i wiele innych, znajdziecie w sklepie internetowym radbag.pl – to magiczne miejsce z prezentami na każdą okazję, nawet dla tych najbardziej wybrednych. Przecież każdy chce mieć coś oryginalnego!

PS. Poza tym, kto nie chciałby wrzucić zdjęcia na Instagram na dmuchanym materacu w kształcie anielskich skrzydeł? :)

