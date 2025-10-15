Katarzyna Wajda, znana z takich produkcji jak „Na Wspólnej”, „Kruk. Szepty słychać po zmroku” oraz „Odwilż”, przeżywa przełomowy moment w swoim życiu prywatnym. Jak ujawniono, aktorka rozwodzi się z Mateuszem Wajdą po 16 latach małżeństwa. Informacja o rozwodzie pojawiła się w ubiegłym tygodniu i już sama w sobie wzbudziła poruszenie w świecie polskiego show-biznesu.

Nowa relacja Katarzyny Wajdy i Bartłomieja Kotschedoffa

Wkrótce po ogłoszeniu rozwodu, pojawiły się pierwsze informacje o nowym partnerze Katarzyny Wajdy. Aktorka związała się z Bartłomiejem Kotschedoffem - aktorem znanym z produkcji takich jak „Skołowani”, „Wróbel”, „Brokat” czy „Bodo”. Nowa para poznała się na planie serialu „Odwilż”, gdzie grali wspólnie w drugoplanowych rolach.

Wspólne wystąpienie pary na premierze „Seks dla opornych”

Para pojawiła się razem publicznie podczas premiery filmu „Seks dla opornych”. To właśnie wtedy trzymali się za ręce, pozowali razem do zdjęć i nie ukrywali bliskości. Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff zaskoczyli wszystkich obecnych na wydarzeniu, prezentując się jako zakochani i trzymali się za ręce pozując fotoreporterom. To pierwsze oficjalne wyjście tej pary, co tylko potwierdziło wcześniejsze doniesienia o ich relacji.

Katarzyna Wajda pierwszy raz komentuje nowy związek

Podczas wydarzenia aktorka została zapytana przez portal Kozaczek.pl o nową relację. Publicznie po raz pierwszy odniosła się do związku z Bartłomiejem Kotschedoffem.

To wyjątkowy dzień dla Bartka, jego premiera filmowa, więc go wspieram. Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra powiedziała Katarzyna Wajda.

Jej słowa sugerują, że relacja z Kotschedoffem jest dla niej ważna i traktuje ją z zaangażowaniem.

Wspólna gra w serialu „Odwilż” połączyła ich także prywatnie

Zarówno Katarzyna Wajda, jak i Bartłomiej Kotschedoff, występują w serialu „Odwilż”. Ona wciela się w rolę Katarzyny Zawiei, a on gra Krzysztofa Trepa. Ich bohaterowie w nadchodzącym, trzecim sezonie, który będzie miał premierę 17 października, mają się do siebie zbliżyć również na ekranie. To właśnie wspólna praca przy serialu miała być początkiem ich bliższej relacji. Kilka dni przed premierą filmu para pojawiła się razem również na promocji serialu, jednak wtedy jeszcze nie dawali znać o swoim związku.

