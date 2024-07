Księżna Kate Middleton szybko zdobyła uznanie jako ikona stylu w Wielkie Brytanii. Anglicy są zachwyceni nie tylko jej urodą, ale życzliwością wobec ludzi oraz skromnością. Podczas ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii z księciem Williamem i synem George'm wywołała prawdziwą sensację, choć to mały książę skupiał na sobie największą uwagę. Przypomnijmy: Kate i William opuszczają Australię. Mały książę znów skradł show

Reklama

Od jakiegoś czasu brytyjskie tabloidy z niepokojem śledzą wagę księżnej. Kate zawsze należała do osób szczupłych, jednak ostatnio wyraźnie widać, że chudnie coraz bardziej. Waży już podobno tylko 44 kilo! Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy mówią o poważnej chorobie, inni o problemach w związku. Jednak magazyn "Life and Style" jest pewny, że to wszystko przez to, że księżna Kate została oskarżona przez brytyjskie media o rozpad związku swojego szwagra, księcia Harry'ego z modelką, Cressidią Bonas, z którą się przyjaźniła. Podobno jej rady nie okazały się trafne, co doprowadziło do końca relacji pary.

Kate chyba nie powinna się tym przejmować. Ważniejsze jest zdrowie.

Zobacz: William powiedział Kate, że wygląda jak banan. Jej zemsta była słodka



Zobacz także

Reklama

Stylowa Kate w Nowej Zelandii: