– W każdej z sal są elementy Zalipia, które można zobaczyć w nowej aranżacji na Młodą Polskę i Wyspiańskiego. Niektóre stare malunki ze ścian udało się nam odzyskać - były pod siedmioma warstwami farby – podkreśla Ewa Wachowicz. – Pomysł pojawił się, gdy niedawno zostałam zaproszona do narodowego czytania „Wesela“ jako Panna Młoda. Ubrałam strój krakowski, który miałam od czasów wyborów Miss Świata, założyłam koronę, którą nosiła Panna Młoda sto lat temu i ktoś mi wtedy powiedział: „Ewa, ty jesteś taka krakowska w tej koronie”. Stwierdziłam, że to jest właśnie to!