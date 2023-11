Ewa Wachowicz to jurorka w show "Top Chef", prowadzi swój program na Polsacie "Ewa gotuje" od lat wydaje popularne książki kulinarne. Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Ewa otwiera restaurację "Zalipianki", niedaleko Rynku Głównego i Plant w Krakowie.

To słynna krakowska restauracja, która przez lata stała zamknięta i była dość zaniedbana. Wachowicz postanowiła ją odnowić. Teraz będzie się nazywała "Zalipianki Ewa Wachowicz" i będzie w niej serwowana kuchnia małopolska i krakowska z nowoczesnym twistem.

Skąd ten pomysł i dlaczego dopiero teraz?

To marzenie, które pojawiło się bardzo dawno, jeszcze zanim zaczęłam nagrywać programy „Ewa gotuje”. W liceum, kiedy chodziłam na Turbacz albo do innych schronisk, ze szkolną przyjaciółką zajmowałyśmy się cateringiem dla całej klasy. To ja niosłam konserwy, to ja potem w schronisku robiłam jakieś kanapki, to ja wyczarowywałam coś z niczego, żeby wszystkich nakarmić. Już wtedy żartowano, że powinnam mieć restaurację… - powiedziała Gazecie Wyborczej Wachowicz.