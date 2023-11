- Kora na swoim sztandarze zawsze miała napisane: "wolność". Była diamentem najczystszej wody (...) Kiedy odchodzi artysta, to często jest okazja do przypomnienia jego osiągnięć, nagród, sukcesów. W przypadku Kory wydaje mi się to trochę zbędne, ponieważ wszyscy w którymś momencie swojego życia zetknęliśmy się z jej twórczością, z jej karierą - i nie tylko z jej muzyką, ale i z jej poglądami, wypowiedziami - mówił Wojciech Mann podczas pogrzebu Kory.