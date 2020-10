Czeka nas całkowity lockdown? Co z Bożym Narodzeniem? Minister zdrowia: "Będę namawiał premiera..."

Minister zdrowia w rozmowie z mediami skomentował sytuację związaną z pandemią koronawirusa i zdradził, czy według niego w Boże Narodzenie Polacy będą mogli spotkać się ze swoimi rodzinami. Czy w tym roku spędzimy święta w tradycyjny sposób? A może czeka nas całkowity lockdown?

Jest szczery komentarz Adama Niedzielskiego!

Kiedy na początku tego roku media informowały o groźnym wirusie, który został wykryty w Chinach, niewiele osób spodziewało się, że w zaledwie kilka miesięcy koronawirus sparaliżuje cały świat. Od początku pandemii w Polsce wykryto 263 929 przypadków zakażenia, a 4 483 osób zmarło (dane z 26 października). Niestety, w ostatnim czasie nastąpił ogromny wzrost przypadków i ofiar śmiertelnych. W związku z niepokojącymi informacjami władze w Polsce wprowadziły wiele obostrzeń - w całym kraju wprowadzono czerwoną strefę, w której obowiązuje m.in. nakaz noszenia maseczek, zakaz organizowania wesel i ograniczenie działalności restauracji i lokali gastronomicznych.

Wiele osób już zastanawia się, jak w tym roku będą wyglądać święta Bożego Narodzenia. Czy według ministra zdrowia będziemy mogli zorganizować tradycyjne spotkania rodzinne?

To jeszcze nie koniec! Adam Niedzielski w najnowszym wywiadzie przyznał, że w tym tygodniu okaże się, czy wcześniej wprowadzone obostrzenia przynoszą efekty. Szef Ministerstwa Zdrowia nie ukrywa, że jeżeli liczba przypadków koronawirusa wciąż będzie wzrastać to będzie rekomendował całkowity lockdown!

Przygotowujemy się do sytuacji według scenariusza, w którym przyrost liczby zakażeń jest wykładniczy. To może znaczyć 20-25 tys. zakażeń dziennie pod koniec tego tygodnia. Ale jeśli zadziałają obostrzenia wprowadzone dwa tygodnie temu, tempo powinno wyhamować. Będziemy to wiedzieć pod koniec tego tygodnia. Ten tydzień będzie bardzo ważny z punktu widzenia dalszego biegu wypadków - szef Ministerstwa Zdrowia przyznał w rozmowie z "Faktem". - Jeśli będziemy dalej obserwować wykładnicze tempo wzrostu, będę namawiał premiera do całkowitego lockdownu- dodał.