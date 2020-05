W tym roku kolonie i obozy będą wyglądać inaczej niż dotychczas! Są wytyczne Ministerstwa Zdrowia

Jak w tym roku będą wyglądać obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży? Według medialnych doniesień lista z wytycznymi, które muszą spełnić organizatorzy wakacyjnych wyjazdów jest naprawdę długa! Jak donosi portal money.pl Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia przekazali swoje wytyczne do Ministerstwa Rozwoju- teraz lista trafi do przedsiębiorców. W dokumencie mają znajdować się m.in. zalecenia dotyczące wielkości grup na koloniach i obozach. Co jeszcze?

Nowe zasadzy w funkcjonowaniu obozów i kolonii

Według doniesień portalu money.pl, który dotarł do wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia, na kolonie i obozy nie pojadą dzieci, które miały kontakt z osobą, która musiała przejść obowiązkową kwarantannę lub była podejrzana o zakażenie koronawirusem. Według nowych wytycznych dzieci i kadra opiekująca ma być wyposażona w środki ochrony osobistej- dzieci w maseczki ochronne, a personel w przyłbice, fartuchy ochronne czy rękawiczki jednorazowe. Zmiany dotyczą również w ilości dzieci w grupach!

Obowiązuje zasada maksymalnie 4 osoby na pokój lub namiot, przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. Najlepiej, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia)- czytamy na money.pl.

To jeszcze nie koniec! Okazuje się, że w ośrodkach, gdzie zostaną zorganizowane obozy i kolonie będą musiały powstać specjalne izolatki dla osób u których pojawią się objawy koronawirusa. Organizatorzy mają zapewnić dzieciom i młodzieży program, który powinien być realizowany stacjonarnie- należy bowiem ograniczyć wychodzenie poza teren ośrodka. Wycieczki będą mogły odbywać się jedynie w najbliższej okolicy ośrodka. Portal informuje jednak, że dzieci będą mogły wybrać się na boisko czy pływalnie. Odwiedziny rodziców będą ograniczone do minimum.

Planujecie wysłać swoje dziecko na obóz lub kolonie?

W tym roku oboze i kolonie będą inne niż dotychczas.