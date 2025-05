Izabela Janachowska po raz kolejny udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu. Podczas wakacyjnego pobytu w Dubaju zaprezentowała się w zjawiskowej, białej sukience mini z odkrytymi plecami i wiązaniem na szyi, która zachwyciła prostotą, elegancją i letnim charakterem. Minimalistyczna stylizacja uzupełniona sportowymi butami i białymi skarpetkami przyciągnęła uwagę fanów, a wiele osób zaczęło poszukiwać podobnych modeli. Wiemy, gdzie można kupić sukienkę, którą miała na sobie celebrytka.

Izabela Janachowska z zjawiskowej białej kreacji

Izabela Janachowska podczas wakacyjnego pobytu w Dubaju zaprezentowała się w niezwykle stylowej i zarazem minimalistycznej kreacji. Jej wybór padł na krótką, białą sukienkę o dopasowanym kroju, która świetnie podkreśliła sylwetkę oraz letni charakter stylizacji. Biel materiału idealnie współgrała z opalenizną, nadając całej stylizacji świeżości i lekkości.

Fason sukienki był prosty, lecz efektowny. Kwadratowy dekolt z szerokimi ramiączkami wiązanymi na szyi przyciągał uwagę i eksponował ramiona. Długość mini sprawiała, że sukienka idealnie wpisywała się w wakacyjny, miejski klimat Dubaju.

Stylizację uzupełniły białe sportowe sneakersy i białe skarpetki, które nadały całości casualowego, modowego sznytu. To nietuzinkowe połączenie elegancji i sportowego luzu pokazało, że nawet w upalne dni można wyglądać stylowo i wygodnie. Całość dopełniały ciemne okulary przeciwsłoneczne, które dodały charakteru i miejskiego szyku.

Biała kreacja jak u Izabeli Janachowskiej

Biała sukienka, którą Izabela Janachowska miała na sobie podczas spaceru w Dubaju, pochodzi z jej autorskiej kolekcji dostępnej w butiku Janachowska Essentials. Model nosi nazwę LECCO i dostępny jest w sprzedaży internetowej w cenie 399,00 złotych.

Podobną do sukienki Izabeli Janachowskiej kreację można znaleźć w ofercie sklepu Renee. To biała sukienka bombka z dekoltem halter i ozdobnym wiązaniem na plecach jest dostępna w promocyjnej cenie 149,99 zł. Sukienka ta również posiada wiązanie na szyi oraz odkryte plecy, a jej lekko rozkloszowany fason nadaje sylwetce dziewczęcego uroku. To korzystna cenowo alternatywa dla sukienki z butiku Janachowskiej, idealna na letnie spacery lub wieczorne wyjścia.

