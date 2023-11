Małgorzata Kożuchowska pojawiła się na premierze filmu "Proceder" w bardzo seksownej stylizacji. Zamiast klasycznej sukienki założyła czarny kopertowy kombinezon z bufiastymi rękawami. Całość uzupełniła czarną kopertówką oraz bardzo oryginalnymi sandałkami na szpilce SAINT LAURENT (takie sama założyła niedawno Anja Rubik podczas festiwalu w Cannes). Szczególnie naszą uwagę przykuł srebrny "szpic" sandałków. Podoba nam się to rozwiązanie - dodaje błysku i lekkości lookowi, który teoretycznie powinien wydawać się zbyt ciężki. Tak jednak nie jest!

Reklama

Zobacz także: Sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej z "Rodzinki.pl" zachwyciła fanów. Wiemy, gdzie ją kupić

Niemal identyczny kombinezon w stylu tego Małgorzaty Kożuchowskiej znaleźliśmy w H&M, kosztuje 149 złotych. Czarny kombinezon to świetne rozwiązanie dla kobiet, które nie czują się zbyt pewnie w sukienkach, a podczas wielkich wyjść chcą lśnić jak gwiazda!

Małgorzata Kożuchowska do kombinezonu dobrała oryginalne czarne sandałki na szpilce. Ten efektowny model to projekt domu mody SAINT LAURENT. Niestety nie należy do najtańszych. Szpilki kosztują 3500 złotych. Całość została uzupełniona czarną kopertówką.