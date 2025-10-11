Agnieszka Kaczorowska już od kilku tygodni nie ukrywa, że jest w nowym związku. I chociaż media plotkowały o bliskiej relacji tancerki z Marcinem Rogacewiczem już od dawna, to dopiero w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" para potwierdziła doniesienia na swój temat całując się przed kamerami. Teraz dziennikarz "Pytania na śniadanie" zapytał Kaczorowską o jej relację z Rogacewiczem. Gwiazda "Klanu" zaskoczyła komentarzem.

Kaczorowska wyznała prawdę o relacji z Rogacewiczem

W sobotni wydaniu "Pytania na śniadanie" wyemitowano rozmowę Grzegorza Dobka z Agnieszką Kaczorowską. Gwiazdor śniadaniówki odwiedził aktorkę i tancerkę na planie serialu "Klan", w którym występuje od dziecięcych lat. Podczas rozmowy nie zabrakło pytań o życie prywatne gwiazdy serialu TVP. Od kilku tygodni wiadomo, że Agnieszka Kaczorowska jest w związku z Marcinem Rogacewiczem. Para wyjawiła prawdę na swój temat po pytaniu Pauliny Sykut: "czy wy jesteście zakochani?".

Teraz Agnieszka Kaczorowska usłyszała pytanie, jak to jest mieć motyle w brzuchu. Kaczorowska zaskoczyła odpowiedzią w "Pytaniu na śniadanie".

To trudne pytanie, bo motylki w brzuchu to jest bardzo ulotne, chwilowe uczucie, a ja jestem w zupełnie innym momencie życia. Ja przestałam patrzeć na swoje życie przez różowe okulary, przez które patrzyłam przez wiele lat, idealizując wiele rzeczy. Więc ja jestem w momencie kiedy ja opieram swoje życie na wolności, szczerości, prawdzie, poczuciu bezpieczeństwa. Więc motylki? Fajne, miłe, chwilowe, a to co buduje dobry fundament to zupełnie gdzie indziej i co innego i dobrze jest to czuć. wyznała przed kamerą.

Kaczorowska nie ukrywa, że jej uczucia do Rogacewicza to coś więcej niż tylko motylki w brzuchu.

To jest piękne uczucie, to jest tak mocne i dodaje taką siłę do działania i do rozwijania siebie i latania wysoko bo masz poczucie, że jest mocny fundament dodała.

Kaczorowska zdradziła, jak poznała się z Rogacewiczem

Agnieszka Kaczorowska w "Pytaniu na śniadanie" wróciła wspomnieniami do swojego pierwszego spotkania z Marcinem Rogacewiczem. Gwiazda zdradziła, że poznali się wiele lat temu na planie serialu "Na dobre i na złe".

My się z Marcinem poznaliśmy na planie ''Na dobre i na złe'', dawno temu w 2016 roku i pierwsze słowa, które do niego wypowiedziałam to, że ty powinieneś tańczyć. I tak się zaczęło. Graliśmy też razem w spektaklu, nadal gramy. Pewnie sporo jeszcze zawodowych projektów przed nami. Natomiast bardzo się cieszę, że teraz mogę pokazywać mu świat tańca mówiła w śniadaniówce.

