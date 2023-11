Po raz trzeci w historii teleturnieju "Milionerzy" padła główna wygrana! Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion złotych w czwartkowym odcinku show! Jest trzecią uczestniczką teleturnieju, która wyszła ze studia z czekiem na milion złotych. W studiu wspierał ją mąż Dominik. Co wiadomo o Katarzynie Kant-Wysockiej? Jak wyglądała jej droga do miliona?

Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion w Milionerach

Wcześniej milion w show "Milionerzy" wygrali - Krzysztof Wójcik ( marzec 2010 roku) i Maria Romanek ( marzec 2018 roku). Ta edycja programu "Milionerzy" od początku wydawała się wyjątkowa, bo już w jednym z pierwszych odcinków padło pytanie za milion, ale uczestnik show Maksymilian Bilewicz nie zdecydowała się zaryzykować. Za to odważna okazała się Katarzyna Kant-Wysocka, która jest trzecią w historii teleturnieju polską milionerką. W odcinku, który został wyemitowany w środę uczestniczka odpowiedziała na 6 pytań i wykorzystała jedno koło ratunkowe "pół na pół". W czwartkowym odcinku szła jak burza, ale zanim doszła do pytania za milion, wykorzystała dwa koła ratunkowe - "pytanie do publiczności" przy 10 pytaniu o dzieło Szekspira oraz "telefon do przyjaciela" przy 9 pytaniu o częstotliwość napięcia w sieci elektroenergetycznej w Polsce.

Katarzyna Kant-Wysocka jest absolwentką filologii klasycznej, pracuje w marketingu, interesuje się kulturą antyczną, zna biegle łacinę i grekę. Co zrobi z milionem złotych? Powiedziała, że chciałaby kupić sobie apartament z widokiem na Zatokę Gdańską.

Droga do miliona Katarzyny Kant-Wysockiej

1. Do kuligu nieodzowne są:

a. autokary

b. sanie

c. rowery

d. śnieżne rakiety

Poprawna odpowiedź to B

Trzej z wymienionych komiksowych bohaterów mają włosy, a czwartego pokrywa futro. Którego?

a. Tytus de Zoo

b. Asteriks

c. Hulk

d. Iron Man

Poprawna odpowiedź to A

3. Która roślina dostarcza opium?

a. piołun

b. tojad

c. mak

d.szalej jadowity

Poprawna odpowiedź to C

4. W harcówce:

a. odpoczywają juhasi

b. spotykają się harcerze

c. plecie się harcapy

d. hartuje się stal

Poprawna odpowiedź to B

5. Rabat to stolica, a Arbat to ulica w stolicy. O które stolice chodzi?

a. Portugalii i Estonii

b. Egiptu i Ukrainy

c. Libii i Białorusi

d. Maroka i Rosji

Poprawna odpowiedź to D

6. Gdzie jest błąd?

a. dziesięcioro drzwi

b. dziesięć drzwi

c. dziesięcioro przykazań

d. dziesięć przykazań

Poprawna odpowiedź to B

7. Za co władzom federalnym udało się w końcu posłać Ala Capone za kratki?

a za deprawowanie nieletnich

b. za niepłacenie podatków

c. za zlecenie zabójstwa

Poprawna odpowiedź to B

8. Wokalista którego zespołu zakochał się w Polce i przeprowadził do Poznania?

a. Black Sabbath

b. The Rolling Stones

c. Genesis

d. The Beatles

Poprawna odpowiedź to C

9. Częstotliwość napięcia w sieci elektroenergetycznej w Polsce i reszcie Unii Europejskiej wynosi:

a. 50 Hz

b. 60 Hz

b. 220 V

d. 230 V

Poprawna odpowiedź to A

10. W czyim utworze " ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje":

a. Mickiewicza

b. Słowackiego

c. Szekspira

d. Cervantesa

Poprawna odpowiedź to C

11. Fuga dysocjacyjna to:

a. część sonaty

d. zaburzenie nerwicowe

Poprawna odpowiedź to D

Pytanie za milion w Milionerach

12. Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

a. wniebowzięcie Matki Bożej

b. zmartwychwstanie Jezusa

c. śmierć Jezusa na krzyżu

d. zesłanie Ducha Świętego

Poprawna odpowiedź to C

W Milionerach padł milion!