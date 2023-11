Julka i Paweł po raz kolejny rozstaną się w „M jak miłość”! Para, mimo wielu prób, nie może dojść do porozumienia i stale coś staje na drodze do ich szczęścia. W 1463. odcinku serialu, który już 21 października, dziewczyna pozna nowego mężczyznę, który będzie nosił to samo imię co Zduński!

Czy tajemniczy nieznajomy, w rolę którego wciela się Michał Chruściel, skradnie jej serce?

Nowy Paweł w "M jak miłość" zauroczy Julkę?

Julka zdaje sobie sprawę, że jej relacja z Pawłem Zduńskim nie ma żadnej przyszłości. Kobieta wciąż cierpi przez niego i zobaczy to Aga. Obie stwierdzą, że to niemożliwe, by dwie tak fajne dziewczyny ciągle płakały przez facetów. Dlatego wezmą sprawy w swoje ręce. W ramach pocieszenia Aga zaproponuje, aby Julka wybrała się z nią na randkę w ciemno.

Jest sposób, stary jak świat, czyli klin klinem. Dzisiaj wieczorem umówiłam się na randkę z chyba fajnym kolesiem, więc jak chcesz mogę zadzwonić, żeby przyprowadził kolegę - powie bez ogródek Aga.

Julka zgodzi się na tę propozycje, ale - dla bezpieczeństwa - obie wymyślą plan awaryjny, na wypadek, kiedy randka nie pójdzie po ich myśli. Paweł i Tomek początkowo zauroczą obie dziewczyny, ale niedługo potem zaczną kpić z ich pracy. Kiedy jeden z nich powie, że szuka pracy, Aga zaproponuje mu gastronomię:

Na przykład w gastronomii jest duża rotacja osób, cały czas kogoś potrzeba... - powie Aga. I że co? Będę latał z tacą albo stał za barem?! Dzięki, ale nie... - wyzna Paweł. Brał napiwki od palantów i ślinił się do klientów! - doda Tomek.

Wtedy dziewczyny zdecydują, że tego już za wiele i nie będą miały zamiaru czekać na dalszy ciąg tego typu żarcików. Obie postanowią skorzystać z planu awaryjnego! Nowy Paweł nie zastąpi Zduńskiego, a Julka zamiast z lepszym humorem, wróci do domu zniesmaczona!

Zobaczcie, co jeszcze zdarzy się w 1463. odcinku "M jak miłość"