Jak czuje się Królowa Elżbieta II? Najnowsze zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości!

Brytyjska rodzina królewska ma ogromne powody do świętowania! 94-letnia Królowa Elżbieta II i 99-letni książę Filip obchodzą 73. rocznicę ślubu! Tym samym, są małżeństwem z najdłuższym stażem w historii brytyjskiej monarchii. Z tej okazji na oficjalnym Instagramie "The Royal Family", pojawiło się przepiękne zdjęcie tej pary, a przy okazji dowiedzieliśmy się, jaki prezent królowa i książę otrzymali od swoich prawnuków. Jest naprawdę wyjątkowy. Zobacz także: Książę Karol opowiedział o swojej walce z koronawirusem! Jak wyglądał u niego przebieg choroby? Królowa Elżbieta II i książę Filip świętują 73. rocznicę ślubu 20 listopada to wyjątkowa data dla brytyjskiej monarchii. Tego dnia, 73 lata temu w opactwie westminsterskim królowa Elżbieta II i książę Filip pobrali się. Później był wspaniały miesiąc miodowy w Broadlans, posiadłości lorda Mountbattena, a następnie wspólne szczęśliwe lata małżeństwa, które trwają aż do dziś. To niezwykle radosny dzień dla całej brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także dla fanów monarchii. Z tej okazji w przeddzień rocznicy ślubu królewskiej pary, na oficjalnym instagramowym profilu "The Royal Family" pojawiło się nowe zdjęcie Królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Widzimy na nim małżeństwo, które wspólnie ogląda prezent od prawnuków. Para otrzymała od najmłodszych członków rodziny królewskiej wyjątkową kartkę z życzeniami. Ta nowa fotografia została opublikowana z okazji jutrzejszej 73. rocznicy ślubu Królowej i Księcia Edynburga. Na zdjęciu Jej Królewska Mość i Jego Królewska Wysokość patrzą na rocznicową kartkę wykonaną przez księcia George'a, księżniczkę Charlotte i...