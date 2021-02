W domu Lewandowskich znajdziecie nie tylko siłownię, ale nawet "plac zabaw" dla Klary i Laury! Trenerka pokazała piękne zdjęcia

Dom Ani i Roberta Lewandowskich to prawdziwa willa, w której znajduje się dosłownie wszystko! Nowoczesne sprzęty, siłownia, a nawet miejsce, w którym Laura i Klara mogą bawić się do woli. Gwiazda właśnie zamieściła na swoim InstaStory zdjęcia, na których widzimy, jak jej pociechy spędzają razem czas na wspólnej zabawie. Zobaczcie, co takiego znajduje się w domu słynnej pary!

Klara i Laura Lewandowskie mają istny plac zabaw w domu!

Anna i Robert Lewandowscy dorobili się fortuny - posiadają kilka nieruchomości nie tylko w Polsce. Na co dzień mieszkają w Niemczech w pięknej willi, w której znajduje się dosłownie wszystko. Para nigdy nie pokazała swojego królestwa w pełni, jednak od czasu do czasu na Instagramie Anny Lewandowskiej możemy chociaż po części zobaczyć pomieszczenia w ich domu. Z tego też względu wiemy, że para ma swoją prywatną siłownię, na której może ćwiczyć do woli. Coraz częściej w treningach z rodzicami, uczestniczy również ich starsza córka, Klara.

Wygląda na to, że para zdecydowała się na nowoczesny, a przy tym minimalistyczny wystrój pomieszczeń w swojej willi. Dominują w niej jasne kolory, które są zazwyczaj przełamywane czernią, bądź brązem.

Instagram

Oczywiście w willi Ani i Roberta jest wiele nowoczesnych sprzętów, ale nie zabrakło w niej również miejsca do zabawy dla Klary i Laury! Dziewczynki mają mnóstwo przestrzeni, w której znalazła się nawet... huśtawka! Piękna trenerka właśnie pokazała, jak jej pociechy huśtają się w domu. Można rzec, że dzieci słynnej pary mają niemalże plac zabaw w swoim domu!

Instagram

Oprócz tego dziewczynki mają oczywiście swoje pokoje, w których również znajduje się mnóstwo przestrzeni do świetnej zabawy! I jak Wam się podoba?