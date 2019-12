"The Voice Senior" Finał 2020: Wiemy, kto powalczy o zwycięstwo za tydzień!

Za nami półfinałowy odcinek "The Voice Senior". Kto powalczy w finale o zwycięstwo już za tydzień? Oto lista finalistów, którzy swoją przygodę ze śpiewaniem zaczęli po 60. roku życia. Tylko jeden z nich wygra!

Kazimierz Kiljan

Władysław Jarecki

Janusz Sztyber

Jadwiga Kocik

Mieczysław Pernach

Bogumiła Kucharczyk-Włodarek

Siostry Szydłowskie

Waldemar Wiśniewski

Gospodarzami "The Voice Senior" zostali Tomasz Kammel, a także znana z programu "Rolnik szuka żony", Marta Manowska. W jury zasiadły debiutantki - Urszula Dudziak (Urszula Dudziak została jurorką "The Voice Senior". Kim jest są jej córki i partner? Poznajcie ją bliżej!) oraz Alicja Majewska, a także znani z udziału w "The Voice of Poland" Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny. Programy oparte na formule "The Voice...", cieszą się ogromną oglądalnością i od wielu sezonów nie schodzą z ramówki Telewizji Polskiej.

"The Voice Senior" jest oparty na formule doskonale znanych programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids".

Zobacz także: Urszula Dudziak nie pojawi się w kolejnej edycji "The Voice Senior"? Wiemy!

Już za tydzień wielki finał!

Jan Bogacz / TVP

Będziecie oglądać?